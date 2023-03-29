Рада хоче змінити процедуру мобілізації в Україні: у Зеленського розповіли деталі

Представник президента у ВРУ розповів деталі

В Україні почали роботу з удосконалення процедури проведення загальної мобілізації. Представники комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки роблять усе можливе, аби з'ясувати, чому виникають неправильні ситуації. Зокрема, коли мобілізованих одразу відправляють у зону бойових дій, замість того, аби першочергово пройти навчання.

Про це у середу, 29 березня, у коментарі для Укрінформу розповів представник президента у парламенті Федір Веніславський, зазначивши, що усі винні неодмінно будуть встановлені та притягнуті до відповідальності.

"За результатами засідання оборонного комітету, де були всі керівники найвищого рівня, які відповідають за мобілізаційні заходи, з‘ясували, чому виникають такі неправильні ситуації, наприклад, коли військовослужбовець був одразу направлений в зону бойових дій після призову на службу. Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності", – пояснив він.

За словами Веніславського, оборонний парламентський комітет першочергово розпочав роботу з розробки змін, які в подальшому будуть впроваджені на законодавчому рівні. Мова йде про видачу повісток внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які зараз перебувають не за місцем реєстрації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Зеленського прокоментували хід мобілізації та пояснили, чи варто чекати посилення заходів.