Загибель чотирьох військових у навчальному центрі: названо причину трагедії у "Десні"

Деталі справи у відомстві не розголошують

Загибель чотирьох військовослужбовців у 169-му навчальному центрі "Десна", що розташований у Чернігівській області, сталася через детонацію артилерійського снаряда.

Новими деталями щодо трагічної смерті бійців Збройних сил України в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини" повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сапьян. За її словами, розслідування за фактом загибелі військовослужбовців ще триває.

Крім того, представниця ДБР додала, що більше деталей розповісти не може, адже такі справи "люблять тишу". Однак відмітила, що слідчим вона відома в повному обсязі.

"Розслідування кримінального провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю триває. Наразі та інформація, яка дозволена до оприлюднення, звучить таким чином: слідчим вся інформація відома. Це був артилерійський снаряд. Зараз тривають експертизи і триває досудове розслідування. Наголошу, що подібні кримінальні провадження (щодо наших військових) люблять тишу", — пояснила Сапьян.

Нагадаємо, що 19 березня Україну сколихнула трагічна звістка про надзвичайну подію, що сталася на Чернігівщині. Саме там, на території 169-го навчального центру "Десна" імені князя Ярослава Мудрого, раптово загинуло одразу четверо військовослужбовців. У ДБР одразу відкрили кримінальну справу за даним фактом, попередньо припускаючи, що подія трапилася через детонування снаряда під час штатних стрільб.

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