Такого в нас ще не було: Україна замовила Польщі 100 БТР Rosomak, чим вони хороші

Польща пообіцяла прискорити виробництво цих БТР спеціально для України

Польща отримала від України замовлення на 100 бронетранспортерів Rosomak. Наша країна готова їх придбати за гроші, які виділяє Євросоюз та США.

Про це розповів прем’єр-міністр республіки Матеуш Моравецький, виступаючи на заводі, де виробляють ці БТР. Денис Шмигаль напередодні провів розмову з польським колегою, під час якої і надійшла заявка на сотню БТР.

"Вчора я отримав від прем’єра України Дениса Шмигаля замовлення на 100 Rosomak, які тут виробляються. Оплату за ці Rosomak буде здійснено з європейських коштів, що виділяються, а також з американських коштів, які отримує Україна", — сказав Матеуш Моравецький.

Польща виробляє 100 БТР Rosomak на рік, але намагатиметься збільшити це число. За словами міністра, польська оборонна промисловість зараз якраз набирає темпи і найближчим часом очікуються замовлення від Саудівської Аравії та Словенії.

Характеристика Rosomak

Rosomak – це колісний бронетранспортер, виготовлений у 2001 році у Польщі. Нині налічується приблизно 670 таких БТР у світі. Вага бойової машини – 22 тонни, а довжина – 7,7 метрів. Вона розрахована на 3 особи екіпажу та 8 осіб десанту.

Головне озброєння: одна артилерійська установка ATK Mk44 Bushmaster II калібром 30х173 мм та польський великокаліберний кулемет WKM-B калібром 12,7 мм. Його замінювати може американський станковий гранатомет Mk 19 Rosomak M3 калібром 40 мм. Другорядне озброєння: спарений кулемет НАТО UKM-2000C калібром 7,62×51 мм.

Операційна дальність БТР близько 800 км, швидкість на суходолі понад 100 км/год, а в воді до 10 км/ч. Броня складається з двох шарів, основний з яких сталевий товщиною 8 мм, а зовнішній може бути будь-якого опору та встановлюється на основну броню.

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