Пройшов АТО, але поліг під Бахмутом: на Вінниччині попрощаються зі ще одним вбитим воїном

Чоловік загинув на одному з "найгарячіших" напрямків фронту

Україну, котра щоденно втрачає найкращих своїх синів і дочок у боях з окупантами, сколихнула ще одна сумна звістка про загибель на фронті працівника "Вінницягазу" Шевчука Руслана.

Про це у понеділок, 3 березня, повідомили на сторінці АТ "Вінницягаз" у Facebook, зазначивши, що росіяни вбили воїна неподалік Бахмуту під час виконання ним чергового бойового завдання.

"Завжди сумлінний, відповідальний, толерантний та відданий справі. Мав палке серце, щиро вболівав за долю Батьківщини. Колектив АТ "Вінницягаз" висловлює глибокі співчуття рідним і близьким з приводу непоправної втрати. Віримо, що героїчний подвиг Руслана Шевчука житиме в пам’яті прийдешніх поколінь. Світла і вічна пам’ять Герою!", — йдеться у публікації

Що відомо про Героя

Руслан Шевчук працював майстром групи з припинення та відновлення розподілу природного газу Тульчинського відділення АТ "Вінницягаз". У 2015 році боронив українські рубежі на сході під час АТО.

З перших днів повномасштабного вторгнення ворога вступив до лав Збройних сил України для захисту Батьківщини.

Колеги полеглого воїна розповідають, що він ніколи не боявся труднощів. Чоловік спільно з побратимами до останнього боронив українські території та незалежність нашої Батьківщини. В цій боротьбі він, на жаль, віддав найдорожче – своє життя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті трагічно загинув сержант-прикордонник Роман Сухомлин, який отримав почесну відзнаку від президента Зеленського.