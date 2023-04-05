Назавжди 25: під Бахмутом загинув воїн із відомого добровольчого батальйону

Хлопець виконував бойове завдання

На Бахмутському напрямку, де точаться запеклі бої, загинув український військовий, боєць батальйону "Гонор" Грибан "Продюсер" Назарій. Хлопцеві було всі 25 років.

Трагедія сталася 2 квітня під час виконання бойового завдання. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командир добровольчого батальйону "Гонор" Сергій Філімонов.

"Під час виконання бойового завдання під Бахмутом загинув боєць Гонора Грибан "Продюсер" Назарій. Бути воїном – жити вічно", — зазначив він.

Назар Грибан. Фото — соцмережі

Назарій був випускником кафедри психології Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна". Завідувач кафедри Аліме Османова на своїй сторінці у Facebook згадала її останню розмову з воїном. Він відбувся, коли захисник забирав свій диплом.

"Пам’ятаю як узимку забирав свій диплом і невеликий з ним діалог:" — може залишитися у Києві, у Мінобороні шукають психологів!? — Ні, мені там добре, і я там потрібніше.. "Вічна пам’ять Герою!", — написала Османова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Бою за Бахмут загинув відомий український альпініст Орест Кінаш. Чоловік повернувся з відпустки на фронт, і того ж дня його життя обірвалося.