ЗСУ показали, як працюють "Месники": чим хороші американські системи ППО (відео)

Ця зброя може збивати як ракети, так і ударні БПЛА на висоті до 3,8 км

На озброєнні ЗСУ з’явився зенітно-ракетний комплекс Avenger, який успішно протистоїть ворогові. НАТОвська ЗРК захищає небо на півночі України.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, опублікувавши відео роботи ЗРК Avenger, що в перекладі означає "Месник". Перед тим, як система ППО заступила на бойове чергування, екіпаж пройшов навчання в Німеччині.

Наєв розповів, що "Месник" Україна отримала від США і призначений він для збиття крилатих ракет і безпілотників ударного типу. Він також подякував партнерам за дієву допомогу.

"Наші хлопці готові до завдань із протиповітряного прикриття важливих державних, цивільних та військових об’єктів. Ми стаємо впевненішими, коли отримуємо допомогу від наших партнерів. Система (Avenger — ред.) хороша та ефективна. Рухаємось далі", — резюмував Сергій Наєв.

ЗРК Avenger ("Месник") — це самохідний зенітно-ракетний комплекс ближньої дії. Він був розроблений американськими компаніями Boeing та General Electric і виробляється з 1989 року. ЗРК призначений для поразки повітряних цілей на зустрічних курсах і навздогін на висотах 0,5-3,8 км і дальностях 0,5-5,5 км. На ньому встановлено два контейнери по 4 ракети FIM-92 Stinger, зенітний кулемет калібру 12,7 мм та РЛС. У комплект поставки входить також виносний пульт дистанційного керування.

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