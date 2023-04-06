Данілов розповів, скільки людей знають про підготовку контрнаступу ЗСУ

Російська армія боїться контрнаступу ЗСУ

Інформацію про дату та місце початку весняного контрнаступу ЗСУ тримають у суворому секреті. Подробиці про підготовку операції знають лише три-п’ять осіб у країні.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю "Радіо Свобода". За його словами, зараз дуже важливо зберігати в секреті всі деталі наступу ЗСУ, щоб ворог не зміг підготуватися.

Також він зазначив, що будь-яка публічна інформація про контрнаступ ЗСУ може не зовсім відповідати дійсності.

"Де, коли, в який час — це питання на сьогоднішній день абсолютно закрите. Майте це на увазі", — акцентував секретар РНБО.

Данілов додав, що в росії зараз дуже переймаються через підготовку контрнаступу України. Окупанти не знають, чого чекати від прориву українських солдатів і бояться подальшого розвитку подій.

"Ми розуміємо, що ці події будуть не на користь рф. Ми розуміємо, що ми робимо. Ми розуміємо, для чого ми робимо. Ми не розуміємо, для чого рф увірвалася на нашу територію. Але, повірте, вони всі звідси відправляться у відповідний спосіб. Або добровільно покинуть наші території, або будуть туди відправлені "вантажем 200", — підсумував Олексій Данілов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що глава Міноборони Олексій Резніков озвучив строки та завдання наступу ЗСУ. Він висловив упевненість, що цей рік може стати переможним для України та програшним для росії.