"Я готовий померти за народ!": історія про юного поліцейського із Маріуполя, який пережив штурм "Азовсталі" та полон

Воїн 86 днів боронив багатостраждальне місто, а потім потрапив до полону

Україна наповнена щирими і відважними людьми, які ціною власного життя готові захищати Батьківщину від окупаційної російської навали. Серед таких і український боєць із позивним "Лакі". Саме він був одним із тих, хто рятував породіль із пологового будинку у Маріуполі, куди на початку березня окупаційна армія росії скинула потужну авіабомбу.

Про героїчні вчинки молодого хлопця розповів Telegram-канал "Новини Донбаса 24\7".

"Я готовий померти за те, щоб наш народ більше не страждав", — розповів журналістам поліцейський з Маріуполя, захисник Азовсталі "Лакі", який приєднався до "Азова", коли окупанти затисли багатостраждальне місто у кільце. Упродовж 86 воїн спільно з побратимами тримав оборону населеного пункта і отримав важке поранення в ході одного з боїв з росіянами.

"Лакі" — чи не молодший серед усіх захисників "Азовсталі". Коли ворог зайшов у Маріуполь, хлопцеві було лише 20 років. А свій 21 день народження він вже зустрічав у нещадних катуваннях, адже потрапив до російського полону.

Боєць "Лакі", який у складі "Азову" боронив український Маріуполь

Попри всі складнощі, тортури та важке поранення поліцейський вижив і повернувся додому. Як тільки спецпризначенець відновився, одразу ж повернувся до оборони України.

Нагадаємо, що серед українських героїв, завдяки яким наша Україна вже понад рік утримує потужну російську навалу є й жінки. 67-річна Клавдія Іванівна, яку військові прозвали "Комбатом", втратила на війні сина, проте не опустила рук. Натомість відважна пенсіонерка почала допомагати українським бійцям і готова стояти із ними до перемоги.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як очільник української армії Валерій Залужний нагородив військовослужбовця Руслана Зубарєва із позивним Predator. Саме цей воїн самотужки нищив окупантів на відомому відео, обороняючи позиції ЗСУ.