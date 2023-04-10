Нав'язують московський патріархат і утискають ПЦУ: як росіяни поводяться з вірянами в окупації

Агресія росіян спрямована проти християн інших конфесій та православних, що не належать до московської церкви

Російські окупанти намагаються впливати на українців різним чином, в тому числі і через релігію, яка у рф тісно пов’язана з державою та її прибічники беруть активну участь у житті. На окупованих територіях росіяни переслідують представників інших конфесій, знищують майно церков — загалом зафіксовано щонайменше 76 актів релігійних переслідувань. Більшість з них спрямовані проти Православної церкви України (ПЦУ).

ISW присвятив релігійним утискам з боку росії на окупованих територіях особливий звіт. Вони зазначають, що щонайменше 26 місць богослужіння примусово перевели під контрольовану кремлем російську православну церкву, а 29 священників навмисне вбили чи захопили.

В росії попри заявлені релігійні свободи, є перелік церков, які вважаються небажаними, а також всі організації мають бути зареєстровані. Російський уряд відмовляється реєструвати небажані релігійні організації, які він прагне придушити.Так відбулося і на окупованих територіях — пастора євангельскої церкви звинуватили в Мелітополі у співпраці з небажаними організаціями, а в Новософіївці Херсонської области — "ліквідували" громаду Свідків Єгови. Їх у росії вважають екстремістами. Проте більшість російських злочинів пов’язані з ПЦУ і ця діяльність ведеться системно.

Понад третина — 34% переслідувань спрямовані проти ПЦУ. Навіть окупувавши громади в Київській області на короткий термін росіяни встигли цим відзначитись.

Релігійні злочини на Київщині

Агенти ФСБ проводять обшуки у церквах — священника ПЦУ депортували в Мелітополі, а церкву закрили, храми передають до Московського патріархату. Окупанти також спрямовуються проти інших конфесій, які є виразно українськими за культурою. В Мелітополі фактично закрили головну Українську Греко-Католицьку Церкву в грудні 2022, а з Бердянську депортували двох священників. Росіяни репресують протестантів, поводячись із ними жорстоко.

Водночас одним із наративів кремля є начебто пригнічення релігійних свобод в Україні. Росіянам не подобається відмова від УПЦ, яка попри свої заяви не є незалежною організацією, а продовжує політику рф. Аналітики зазначають, що УПЦ МП — інструмент російської гібридної війни.

Нагадаємо, останнім часом в релігійній площині вирують скандали. УПЦ МП не продовжили оренду Лаври через що вони протестували під її стінами разом із своїми прихожанами. На Хмельниччині священник УПЦ МП побив українського військового в церкві, що викликало бурхливу реакцію у суспільстві.