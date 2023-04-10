Вивів з-під обстрілу побратимів, а сам не вижив: під Бахмутом загинув відважний снайпер ЗСУ

Герой воював за Україну з 2015 року

У боях за свободу та територіальну цілісність нашої Батьківщини загинув ще один український воїн: снайпер 41-го окремого мотопіхотного батальйону Збройних сил України Юрій Білий із позивним "Контра". Герой врятував побратимів з-під обстрілу противника, однак сам отримав смертельне осколкове поранення.

Сумною звісткою поділився портал "Є", зазначивши, що воїн став до оборони України ще у 2015 році. Воював неподалік Староігнатівки (Донецька область) як снайпер 41-го окремого мотопіхотного батальйону ЗСУ.

Знайомі Білого вважають його дуже досвідченим військовослужбовцем. Чоловік міг спати під колесами "Граду", володів різними видами зброї, був водієм ЗІЛ-134, на якій перевозив побратимів.

Крім того, український герой був оператором-радіотелефоністом розвідувального взводу 2-го механізованого батальйону, де виконував обов'язки оператора-телефоніста розвідувального відділення.

Останній свій бій "Контра" провів в районі села Курдюмівка Бахмутського району. Саме там він вивів побратимів з-під ворожого обстрілу, проте сам отримав важке поранення та загинув.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Бахмутському напрямі загинув працівник "Вінницягазу" Шевчук Руслан. Чоловік у 2015 році боронив українські рубежі на сході під час АТО.