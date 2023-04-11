Скандал із забудовою Харківської площі у Києві загрожує відносинам України та Британії – експерт

Іноземні інвестиції у відновлення української інфраструктури можуть опинитися під питанням

Після війни, коли гостро постане потреба іноземних інвестицій у відновлення української інфраструктури, наша держава може стикнутися з небажанням партнерів допомагати нам у підйомі економіки. Причиною тому є українська корупція, котру добре ілюструє справа британського громадянина Тамаза Сомхішвілі. Про це на Facebook пише політтехнолог Олег Постернак.

"Є такий інвестор – громадянин Великої Британії Сомхішвілі. Проти нього запущена чорна медійна кампанія. Ну все, як вміють доморощені чиновники, коли виникає можливість "кинути" великий іноземний бізнес. Але тут одне питання: кого саме? Британського громадянина, чия країна зараз є кулаком західної підтримки у оборонній війні, яку ми ведемо проти Росії", – зазначає Постернак.

Мова йде про конкурс на реконструкцію Харківської площі, котрий було проведено у Києві ще 2007 року. Переможцем конкурсу стала компанія "Київ Термінал", яка належить Тамазу Сомхішвілі. Але після майже 5 років бездіяльності та порушень міська влада відкликала виділення землі та в односторонньому порядку припинила її оренду.

"Інвестор добропорядно сплатив до бюджету відповідно до угоди з містом 13,5 млн доларів США і ще 10 млн витратив на проєктні й підготовчі роботи, а також оренду землі. Усі ці витрати та збитки підтвердив незалежний оцінювач – міжнародна компанія Baker Tilly", – зауважує Постернак.

Але КМДА відмовилась від обов’язків компенсувати витрати. Зараз справа знаходиться в судах, при цьому її перебіг уважно відслідковує британське посольство.

"Сказати, що існує ризик того, що на Заході розуміють всю пагубність іноземних інвестицій після війни на відновлення інфраструктури, – сказати мало. Якщо зараз воєнна допомога відповідально контролюється з боку державних та міжнародних механізмів, то будь-які бандитські кейси, особливо, коли до них дотичні місцеві чиновники, можуть стати фатальними", – переконаний Постернак.

Експерт зауважує, що Британія була і залишається головним воєнним та геополітичним союзником України. "Британська влада (і при Джонсоні, і при Трасс, і при Сунаку) займала послідовну, першочергову та комплексну позицію у наданні нам потрібного озброєння. І це так ми віддячуємо нашим союзникам?" – запитує Олег Постернак.