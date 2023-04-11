Батьків не дали поховати, а дітей і чоловіка вбило під час обстрілів: непроста історія про героїню зі ЗСУ

Героїня втратила через повномасштабну війну найближчих людей

Україна понад рік потужно боронить свої території від кривавої російської навали. Відбувається це все завдяки відважним громадянам, які ціною власного життя виборюють світле майбутнє нашої Батьківщини. Серед таких і Олеся — жінка з непростою долею та відчайдушним бажанням наблизити українську перемогу.

Як пише "Волинь", коли росія пішла наступом на українські території, жінка, яка є уродженкою Ростовської області рф, працювала хірургом. Мала люблячого чоловіка та двох діток. Батьки жінки пройшли війну в Афганістані: мам — майор, а тато — полковник. Вже після розпаду СРСР родина переїхала до українського Луганська, де її батьки прожили до 2014 року. Сама ж Олеся поїхала на навчання до Італії, де згодом почала працювати за фахом.

Коли росія захопила Луганськ, родина дівчини переїхала до Маріуполя, де прожила до вторгнення. Коли ж окупанти оточили місто, мама і тато Олесі допомагали цивільним евакуюватися. Проте пізніше, коли в місто зайшов ворог, батьків розстріляли, а тіла залишили "гнити публічно", як попередження для інших.

Сама ж Олеся на той час перебувала з чоловіком в Італії, а її діти жили під Києвом у батьків чоловіка, через спалах ковіду. Пізніше, коли ворог підійшов ближче до міста, з 14-го на 15 березня було прийнято рішення евакуйовуватись. Під час виїзду на автобусі, поряд із транспортним засобом впав ворожий снаряд було багато загиблих: дочка, свекруха, невістка та племінники чоловіка померли миттєво. Сина лікарки ще намагалися врятувати, адже його викинуло з автобуса вибуховою хвилею, але хлопчик отримав 92% опіків тіла. Гаврило помер наступного дня у лікарні. Це сталося якраз на його день народження.

Чоловік Олесі сидіти на місці склавши руки більше не зміг і відправився воювати на фронт. Там потрапив в оточення, проте вижив. Однак вже 5 вересня чоловік отримав смертельне поранення під час евакуації поранених з Бахмуту.

Так героїня залишилась зовсім сама… Вона тривалий час намагалася знайти своє місце в Італії, пробувала працювати психологом, однак не змогла і все ж повернулася на Батьківщину. Тепер Олеся боронить Україну від росіян та наближає її перемогу у складі Збройних сил.

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