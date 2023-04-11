Виплати 30 тисяч для військових "повернули". Економії на чиновниках не вистачить, треба друкувати гроші

Є маленька проблема — у бюджеті цих грошей немає, рішення прийняли "на папері"

Скасування гідних "бойових" доплат для військових, яке відбулося у лютому 2023 року, було неприємним сюрпризом для ЗСУ. Тим більше це відбулося по-тихому без особливих пояснень.

Але вчора героєм дня став нардеп Дмитро Разумков, який вніс поправку до затвердженого Верховною Радою законопроєкту. Поправка дозволяє повернути премії в 30 тисяч військовим, і не лише їм.

Утім, є один нюанс — у бюджеті цих грошей немає.

Що відбувалося до цього

За декілька днів після початку повномасштабного вторгнення рф, 28 лютого 2022 року, Кабмін пішов ва-банк і ухвалив постанову про високі премії військовим.

Виплати були великими (порівняно з преміями військових раніше, але не в масштабах конкурентних зарплат у приватному секторі): додаткові 30 тисяч грн на місяць для ЗСУ, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, розвідки Міністерства оборони, Нацгвардії та прикордонників незалежно від місця розташування. А для тих, хто воював на передовій — плюс 100 тисяч гривень.

Але з 1 лютого 2023 року порядок виплат премій змінився і став залежати від районів перебування військових. "Бойові" у 100 тисяч грн залишили для тих, хто виконує завдання на передовій, сім'ям полонених та зниклих безвісти. 30 тис. платять тим, хто на фронті, але не бере участі в боях.

Що буде зараз: премії шляхом економії на чиновниках

За поправку № 48 до законопроєкту № 8312 депутатського об’єднання Дмитра Разумкова "Розумна політика" про повернення виплат проголосували 254 нардепи. Документ врегульовує примусове відчуження майна на користь Міноборони під час дії воєнного стану.

Доплати повернули незалежно від завдань чи районів проходження служби таким категоріям:

військовим;

рятувальникам, пожежникам тощо (Державна служба з надзвичайних ситуацій, ДСНС);

працівникам Національної поліції.

Залишаються і "бойові" в 100 тисяч для тих, хто на лінії фронту. Курсантам нічого не повертають.

(!) Але одночасно обмежили зарплати високопосадовцям. Кошти на премії планують взяти шляхом обмеження виплат для:

нардепів,

членів Кабміну,

прокурорів,

менеджменту держпідприємств, зокрема, залізничникам.

Їх розмір не має перевищувати 10 мінімальних зарплат, тобто, це 67 тис. грн (зараз "мінімалка" — 6,7 тис. грн).

Щоб зміни набули чинності, їх мають затвердити голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та президент Володимир Зеленський.

Математика не сходиться

За словами нардепа Ярослава Железняка, самої лише економії на зарплатах для чиновників мало. Україна лише в день на виплати військовим витрачала по 2,7 млрд грн. До того, ж, скоріш за все потрібно буде змінювати Бюджет.

"Обмеження на зарплати до 10 мінзарплат це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить", — каже нардеп.

Нардеп пояснив, що треба набагато більше коштів

Скільки ж грошей треба ще, щоб поправка про виплати в 30 тисяч була не лише на папері?

Орієнтовна сума, потрібна на повернення виплат 12,7 млрд грн на місяць, — це 152,4 млрд. грн/рік .

. Економія від обмеження зарплат "бюджетників" — це лише 2,7-3 млрд. грн/рік.

"Тобто, для реального, а не на папері, забезпечення повернення виплат потрібно ще близько 149 млрд. грн по року знайти….або 98% від необхідної суми", — пояснює Железняк.

Економіст Гліб Вишлінський вважає, що рішення було прийняте "в гарячці перших днів війни", та з літа призвело до девальвації гривні та додаткового стрибка цін.

"Після останнього великого адмінського урізання про все це дізнаються популісти на чолі з достойним послідовником ЮВТ нового покоління Дмитром Разумковим. І вуаля — сьогодні 254 голосів в Раді за повернення надбавок всім, включно з патрульною поліцією в Ужгороді", — пише Вишлінський.

Він звернув увагу на те, що економія на зарплатах в держсекторі вже раз визнавалася неконституційною. Це лише 2% додаткових витрат, інші 98% потрібно надрукувати.

"Привіт, девальвація і інфляція… Не можна приймати рішення без нормальної процедури аналізу політики (визначення проблеми і чи вона є, варіантів рішення, вибору між ними). Не можна нескінченно тримати народ в солодкому сиропі, бо потім він неочікувано для всіх стає дуже гірким", — каже економіст.

Тобто, навіть, якщо чиновники самі не проти збільшити виплати військовим, що є непоганою ідеєю, потрібно ще десь взяти 98% від суми. Це уточнила і нардеп Ольга Василевська-Смаглюк:

Ольга Василевська-Смаглюк теж погоджується, що коштів чиновників на усіх військових не вистачить

Разумков відповів на критику

З відповіді, яку Дмитро Разумков опублікував сьогодні після шквалу критики та звинувачень у популізмі під назвою "Де взяти гроші", він представив економію на чиновниках як додатковий варіант та "ще одне джерело".

В решті свого виступу він звинувачує у нестачі коштів усіх інших та згадує збільшення видатків на оборону. Ось його аргументи:

премії військовим скасовували зовсім з іншими обґрунтуваннями, і про нестачу коштів не згадувалося .

. У Бюджет-2023 закладалося фінансування усього сектора безпеки і оборони на рік, у тому числі – зарплати захисникам. Бюджет приймався в листопаді 2022-го, а виплати скасували в лютому 2023-го.

на рік, у тому числі – зарплати захисникам. Бюджет приймався в 2022-го, а виплати скасували в 2023-го. Нещодавніми змінами до бюджету видатки на оборону збільшено ще на 518 млрд грн.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українські військові недоотримують виплати у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень. Адвокат назвав найпоширеніші причини та розповів, як отримати гроші.