Можна зварити каву чи яйце без вогню прямо в окопі! Львів'янин винайшов унікальні нагрівальні пакети для бійців на передовій

Винахід дозволяє нагрівати чи навіть готувати їжу у складних умовах війни

Підприємець зі Львова Олександр Петрянич створив спеціальні нагрівальні пакети, за допомогою яких можна розігріти їжу та закип'ятити воду у польових умовах. Для цього не потрібні ні електроенергія, ні вогонь. Працює все завдяки хімічній суміші.

Такі пакети здатні підігріти їжу усього за 10 хвилин, і не лише у твердому, а й в рідкому стані – супи, борщі.

Сьогодні вже понад 300 таких спецпакетів слугують нашим захисникам на фронті, зокрема на Бахмутському напрямку.

А механізм роботи такий: на дно нагрівальної торбинки поміщається картридж, зверху – внутрішній пакет з їжею, між ними заливається вода.

"Основа – хімічна сполука, яка при взаємодії з водою дає швидку екзотермічну реакцію. Вона супроводжується виділенням великої кількості тепла до 120 градусів, – розповідає винахідник. – Таким чином, якщо налити 150-200 мг води, вона починає кипіти й нагріває внутрішній пакет, виходить така парова ванночка. І те, що лежить у внутрішньому пакеті, відповідно, нагрівається".

Одним пакетом можна скористатися тричі, оскільки він містить три картриджі. За словами Олександра, його "розумний" винахід здатен зварити яйце пашот або заварити каву. Собівартість такого товару приблизно 70 гривень.

В одному такому пакеті - три картриджі, тож його вистачає на три рази

Все почалося з мінігрілок для рук і ніг

Нагрівальні пакети для їжі – не перший винахід підприємця. Торік влітку львів'янин почав виготовляти мінігрілки для рук і ніг, що активуються повітрям. Вони й сьогодні мають великий попит на фронті, оскільки компактні та досить зручні у використанні.

Олександр почув від товариша-військовослужбовця, що в холодних окопах нічим зігрівати ноги, і єдине, що рятує бійців – декілька пар шкарпеток. Відтак і почалися експерименти.

Вода, залізний порошок, активоване вугілля, сіль, деревне волокно – саме така суміш дає тепло, що зберігається до 10 годин. Винахідник зазначає, що секрет саме у пропорціях.

А ось що дає таку реакцію у "розумних" пакетах для їжі, Олександр не зізнається, говорить що це — комерційна таємниця.

Товар пройшов сертифікацію

За словами львів'янина, виробництво одного такого пакета займає до 10 хвилин. Виготовляється він з матеріалу, який витримує температуру до 160 градусів. Складники чоловік закуповує на власні кошти за кордоном.

Олександр Петрянич (ліворуч) з Сергієм Притулою

Команда Олександра кроїть матеріал, фасує необхідну кількість суміші та запаює пакети. Виробництво відбувається у "мініцеху".

"Надіслав по три пакети різним людям, випробували: там десь порвалось, там щось прогоріло, там затопилось водою, не пішло. Змінив структуру, замінив пакетик і мішечок, все переробив і знов надіслав. Вилізли інші "косяки". Переробив, – розповідає про вдосконалення винаходу підприємець. – І вже десь з п'ятого разу розумієш слабкі місця і чітко робиш те, що потрібно. Вже маєш налагоджену формулу".

Олександр запевняє, що його винахід цілком безпечний, хімічні реагенти не контактують з водою. А сам товар пройшов не одне тестування та сертифікацію.