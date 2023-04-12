Мільярди гривень на житло: уряд удосконалив виплати ветеранам і сім'ям загиблих військових

На забезпечення оселі ветеранів та членів сімей загиблих військових уряд вдосконалив порядок виплачування компенсації

Міністерство у справах ветеранів України внесло нові зміни для удосконалення порядку виплати грошової компенсації для придбання житла ветеранами та членами родин загиблих військових.

Як повідомляється на сайті уряду, буде здійснено розподіл виплати з державного бюджету на виплату компенсації у розмірі 5,5 млрд гривень.

Мінветеранів водночас створило механізм отримання компенсації тими одержувачами, кому вона призначалася у 2018-2022-х роках, але досі не була виплачена, і для тих, хто вимушено переїхав із зони бойових дій чи тимчасово окупованих територій і внесений в Єдину інформаційну базу даних про ВПО.

Право на отримання грошової компенсації для придбання житла мають ветерани війни з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок військової агресії рф проти України, та родини загиблих (померлих) захисників і захисниць.

У постанові враховано пропозицію зберегти для внутрішньо переміщених осіб з числа учасників АТО/ООС коефіцієнт збільшення опосередкованої вартості 1,75 для міст Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків при розрахунку розміру компенсації, який було призначено від 29.07.2022 р.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виплати 30 тисяч гривень для військових. Цю суму збирають на основі обмеження зарплат чиновників.