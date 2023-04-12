Засудження і дивна реакція ООН: як світ реагує на відео з тортурами українських полонених

За кордоном дивуються, чому після цього росіян допускають на Олімпіаду, а рф головує в Радбезі

патерном звірської поведінки окупантів. Лише за минулу добу з’явилися аж два записи із відрізанням кінцівок, раніше була страта військового за слова "Слава Україні", взимку був випадок із нібито черепом "азовця" на концерті російського пропагандиста "Берега".

Всі вони викликають гнів українців, переконуючи, що ми маємо справу з терористами. У світі ж реагують на це відео документуванням воєнних злочинів, що потім може бути використано у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Спроба залякування, як в ІДІЛу: що кажуть після відео з обезголовленням

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу відреагував на відео зі стратою та закликав не допускати росіян до Олімпіади

"У Twitter поширюється відео, на якому росіяни відрізають голову українському солдату. І водночас ми буквально говоримо про необхідність діалогу і змагаємося один з одним на Олімпіаді? Що ми тут робимо?" — заявив Рейнсалу.

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Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що відео додасться до списку воєнних злочинів, з яким рф буде вимушена зіткнутися в суді

"Я не буду дивитися це жахливе відео. Мені не потрібно більше причин не спати вночі. Але це додасться до списку порушень, з яким росії потрібно буде зіткнутися за свої злочини проти України. Якщо це було розроблено для залякування, це спрацьовує навпаки", — сказала посол.

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Радник Конгресу США Пол Массаро звернув увагу на те, що росія головує в Радбезі ООН, коли її солдати обезголовлюють ножем полоненого українського солдата.

"Чому ми це допускаємо?", — запитав Массаро, та сказав, що це і є справжнє обличчя росії. путін не змушує цього терориста обезголовити полоненого.

"Немає різниці між росією та ІДІЛ. Україна бореться за всіх нас. Вони єдине, що стоїть між нами та цим жахливим злом. Надішліть їм все (озброєння, — ред.), — написав Массаро.

Радник Конгресу США звернув увагу, що зараз країна-терорист головує у Радбезі ООН

Британський генерал-майор у відставці Руперт Джонс у розмові з Times Radio заявив, що заявив, що російське обезголовлення є теж видом зброї у війні, щоб тероризувати українців. Джонс порівняв це із тактикою залякування ворогів у бойовиків ІДІЛу:

"ПВК "Вагнер" продемонструвала своє ігнорування законів війни, вони вчинили жахливі звірства за останній рік. Тому, на жаль, ми не маємо бути здивовані цим… ІДІЛ використовував жорстокість як військову зброю, у них були жахливі відео з обезголовленням, і для них це була свідома тактика. Вони хотіли, щоб ми це побачили та намагалися уникати ІДІЛу. Щодо росіян, то такі відео вказують на одне з двох: або у них всередині звірські устави, або це для них як інструмент війни, для того, щоб тероризувати та залякувати українців. Проте за 12-13 місяців росіяни б мали зрозуміти, що це не спрацьовує", сказав Джонс.

Британський шпигун у відставці Крістофер Стіл заявив, що відео викликає тривогу. На українському полі бою бореться ще й сама європейська цивілізація.

На Заході закликають змусити росію заплатити за звірства

"рф має бути соромно за себе": що казали після страти за "Слава Україні"

6 березня з’явилося відео, на якому російські солдати розстрілюють беззбройного українського полоненого за слова "Слава Україні". Пізніше стало відомо ім’я героя — Олександр Мацієвський із 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області.

Державний департамент США заявив, що війна з росією – це битва за свободу, демократію та цінності всіх українців. Для росіян це звичний тероризм.

"Ми вважаємо, що росії має бути соромно за себе. Вони нехтують основними правилами війни, елементарною людяністю, елементарною порядністю… коли їхні війська беруть участь у подібних звірствах", — заявив представник Держдепу Нед Прайс.

Він додав, що це не перше свідчення звірств росії в Україні.

В ООН тоді зробили заяву, що отримали відео зі стратою беззбройного бійця ЗСУ і вивчають отримані матеріали.

"Нам відомо про відео, розміщене в соціальних мережах, на якому видно, як українського солдата hors de combat (не в бою. — Ред.), вочевидь, розстрілюють російські збройні сили. На основі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути справжнім", — заявила представник Управління ООН з прав людини.

За всіма звинуваченнями мають бути проведені розслідування, а винні притягнуті до відповідальності.

Це варварство: Реакція на відео кастрації українського полоненого

28 липня 2022 року в одному з російських Telegram-каналів опублікували відео, на якому українському військовополоненому відрізають геніталії за допомогою канцелярського ножа. На кадрах видно двох солдатів, які розмовляють російською.

Моніторингова місія ООН з прав людини у Facebook була "приголомшена" відео з катуванням полоненого. В ООН заявили, що це — воєнний злочин. Тут знову не обійшлося без ложки дьогтю, бо ООН сказала і про тортури українцями росіян, посилаючись на відео фейки.

Радник Конгресу США розкритикував "варварство та аморальність" російських військ

Радник Конгресу США Пол Массаро тоді розкритикував "варварство та аморальність" російських військ і сказав, що США повинні втрутитися. Тоді Массаро закликав передавати українській армії всю зброю, яка дозволить покінчити зі злочинами проти людства.

В ООН тортури помічають, але звинувачують і Україну

Моніторингова місія ООН з прав людини 24 березня оприлюднила звіт, у якому визнала факт катування та тортур українських військовополонених з боку росіян. Очільниця місії ООН Матільда Богнер визнала, що більшість українських військовополонених розповідали, що, у полоні піддавалися тортурам з боку військових та ФСБ.

"Катування включали побиття, тортури електричним струмом, завдання вогнепальних або колотих ран. Поширеним явищем була імітація страти", — розповіла Богнер.

(!) Проте вона також звинуватила Київ у порушенні прав, на що Київ відповів вимогою показати докази озвучених звинувачень. Україна надає правозахисникам доступ до місць утримування, а рф — ні.

У звіті місія встановила, що злочини, вчинені російськими військовими в Україні, можуть становити злочини проти людства. Іноді розслідування Ради ООН з прав людини призводять до судового переслідування в міжнародних судах. Комісія заявила, що працює над списком злочинців, який передасть ООН.

Як повідомляв "Телеграф", спливли нові подробиці звірств окупантів в Україні. Є свідчення, що російські військові (здебільшого кадировці, але не тільки) практикували відрізання голів полоненим українцям, не тільки військовим, а й цивільним, яких вони до цього грабували та катували. Голови відрізали не тільки чоловікам, а й жінкам, яких перед цим ґвалтували.