Йому назавжди 19: у Бахмуті боєць героїчно рятував побратима і загинув від кулі снайпера

У воїна залишилися батьки, сестра та брат

У важких боях за Бахмут на сході України загинув 19-річний студент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Іван "фізик" Рибитва. Хлопець героїчно рятував побратима та потрапив під снайперський вогонь, отримавши смертельне поранення у шию.

Трагедія сталася 7 квітня під час чергового бою. Товариш по службі Івана тоді отримав поранення і хлопець взявся надавати йому першу допомогу, евакуюючи з поля бою. В той час Рибитва був убитий ворожим снайпером. Про це повідомили на сторінці Національного університету "Києво-Могилянська академія" у Facebook.

Коли розпочалася повномасштабна війна Іван навчався на першому курсі вишу. Тоді він узяв академічну відпустку з 1-го курсу і пішов добровольцем до ДФТГ (добровольче формування територіальної громади). Потім після звільнення Київської області він вийшов із ДФТГ, успішно пройшов відбір до 3-ї Окремої Штурмової Бригади, а в січні 2023 року приєднався до лав ЗСУ. Хлопець також проходив навчання у Великій Британії.

"Він був мужнім і мудрим, неймовірно розумним. З дитинства займався спортом, водночас завжди шукав себе творчо. Рік навчався на філософії, любив давню історію та прочитав неймовірну кількість книг. Любив природу, Карпати, мріяв після війни створити хутір у Черкаській області "Обожнював свого собаку Найду. Щиро любив батьків, сестру, брата. Він знайшов себе воїном. На початку вторгнення у нього не було жодного сумніву, що він повинен робити. Він став на захист нас", — йдеться у повідомленні.

Прощання з воїном відбудеться у четвер, 13 квітня, о 10.00. Місце: 1-й плац Києво-Могилянської Академії (Вхід через ворота з Контрактової площі, навпроти Гостинного двору). Сім’я загиблого захисника просить усіх, хто знав його або знає його рідних, прийти, щоб попрощатися і віддати належну повагу Герою, бути з ним до кінця. Почесне поховання відбудеться після прощання на військовому полі Міського (Берковецького) цвинтаря за адресою Стеценка, 18 (поле "42").

"Сім’я не потребує фінансової підтримки. Її потребує військо, в якому мав честь служити Іван. Ми хочемо помсти. Ми хочемо, щоб наша відповідь тим, хто винен у його смерті та смертях інших українських героїв, була гідна їхньої світлої пам’яті", — цитує пресслужба вишу слова рідних Івана.

Усіх, хто піде попрощатися з воїном, просять нести лише живі квіти та свічки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український снайпер Юрій Білий вивів побратимів з-під обстрілу, а сам отримав смертельне поранення.