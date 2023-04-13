Перенесли на велике свято: Рада змінила дату виплати допомоги ветеранам і родинам загиблих військових

Верховна Рада України змінила дату виплати грошової допомоги

Українці, які є ветеранами війни, жертвами нацистських переслідувань чи членами родин загиблих військових, мають право на разову виплату допомоги до Дня Незалежності України.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, фінансова виплата, яка була заплановала на 5 травня, здійснюватиметься до літнього свята — 24 серпня.

Відповідно до внесених змін до законів, разова грошова допомога також надаватиметься особам з інвалідністю, отриманою в результаті війни, дружині/чоловіку загиблого/ї військового/ї під час виконання службових обов'язків, і дружині/чоловіку загиблих жертв нацистських переслідувань в минулому та ін.

Таким чином парламент вшановує мужність і героїзм захисників незалежності і територіальної цілісності України та підтверджує намір сприяти подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві в умовах збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Порядок і розмір фінансової допомоги визначатиме Кабмін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про проблему повернення виплат військовим у розмірі 30 тисяч. Верховна Рада вирішила зробити її на основі зменшення заробітних плат чиновників.