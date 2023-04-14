Змінив дитячий туризм на бої з окупантами: під Бахмутом загинув молодий педагог (фото)

Чоловік все життя займався розвитком дитячого туризму

У боях за український Бахмут (Донецька область) Україна втрачає найвідважніших своїх синів і дочок. Цього разу нашу Батьківщину сколихнула ще одна сумна звістка про трагічну загибель молодого воїна Збройних сил Євгена Кулєпова з Енергодара. До повномасштабного вторгнення росії чоловік працював педагогом у тутешньому центрі туризму, краєзнавства та спорту.

Про це у своєму Telegram повідомив енергодарський міський голова Дмитро Орлов, додавши до свого допису одну з фронтових фотографій захисника.

"Освітянська спільнота міста Енергодар зазнала болісної втрати… Він вболівав за розвиток дитячого туризму в нашому місті, був організатором турнірів з орієнтування, туристичних походів і зборів, власними руками зробив тренувальний майданчик для відпрацювання техніки пішохідного туризму. Світла пам'ять…" – йдеться в публікації.

Що відомо про Героя

Варто додати, що, згідно з даними "Форпосту", Євген Олександрович Кулєпов — один із 35 викладачів енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту. Там займалося більше тисячі людей.

У 2019 році загиблий воїн став учасником ХХІ Чемпіонату України зі спортивного гірського туризму на скелях у Хортиці, а також брав участь у лучному турнірі, виборовши почесне друге місце.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під Бахмутом загинув відважний снайпер Юрій Білий із позивним "Контра". Український герой вивів побратимів з-під обстрілу, а сам отримав осколкове поранення, що виявилося смертельним.