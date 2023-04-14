Виплати українським військовим: куди йдуть гроші, поки бійці в полоні

Сім'ям військовополонених належить грошова виплата

Членам родин українських військових, чиї чоловіки/дружини були захоплені в полон або стали заручниками, інтерновані у нейтральних державах або безвісно відсутні, державою передбачені щомісячні грошові виплати.

Як повідомляє "Юридичний факт", за полоненими бійцями зберігається зарплата й інші види забезпечення, встановлені Кабміном.

Відповідно до порядку виплат, грошове забезпечення виплачується таким членам сімей військових:

дружині (чоловіку), а у випадку її (його) відсутності — повнолітнім дітям, які проживають разом з дитиною, або законним опікунам чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства – незалежно від їх віку);

а також особам, які перебувають на утриманні військових, або батькам бійців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

Слід наголосити, що у разі письмової відмови однієї людини, її частка виплати розподіляється між іншими одержувачами.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про підняття виплат військовим, які знаходяться на "нулі" і у тилу.