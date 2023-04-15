У боях за Бахмут загинув студент католицького університету (фото)

Росіяни вбили воїна під час першого ж його бою

У бою з окупаційною армією росії гинуть найкращі українські воїни, які захищають територіальну цілісність і незалежність країни. Сьогодні нашу Батьківщину сколихнула ще одна сумна звістка про смерть студента Українського католицького університету Олександра Мегеля.

Про це повідомили на сторінці навчального закладу у Facebook, зазначивши, що молодик навчався на магістерській програмі "Технології та інновації в соціальній роботі"

"Молодший син… Під Бахмутом. Перший бій. На щиті. Честь, синочку! Я знаю, Господь радіє тобі, бо ти Його дуже любив і вірно служив", ― написала мама полеглого воїна.

Що відомо про Героя

Український воїн активно займався волонтерством і був глибоко віруючою людиною. За життя він на регулярній основі опікувався молоддю з інвалідністю, відстоював їх права. Крім того, Олександр планував створити будинок підтриманого проживання. Саме цій тематиці й була присвячена його магістерська робота.

На захист України студент став наприкінці лютого і зустрів свою смерть у першому ж бої під Бахмутом.

Редакція "Телеграфу" висловлює щирі співчуття друзям і близьким воїна… Вічна пам'ять!

Нагадаємо, що під Бахмутом також загинув і український снайпер Юрій Білий, відомий серед побратимів за позивним "Контра".