Виплати сім'ям військовополонених: які документи потрібні і куди звертатись
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Що потрібно для отримання виплат сім'ям військовополонених
Українці, чиї чоловіки або дружини військовослужбовці опинились у російському полоні, можуть отримувати грошові виплати, поки їхня "половинка" залишається заручником у ворога.
Який пакет документів потрібно зібрати і куди звертатись, повідомляє "Юридичний факт".
Для отримання виплат потрібно звернутися до командира військової частини, де служив полонений військовослужбовець.
Документи, які необхідно подати:
- заяву на ім'я командира військової частини,
- копію сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові та реєстрацією місця проживання,
- довідку про реєстрацію місця проживання членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті),
- копію свідоцтва про шлюб (у разі наявності),
- копію свідоцтв про народження дітей (у разі наявності),
- копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
Заява на виплату приймається тільки тоді, коли офіційно було визначено перебування військового у полоні і до дня його визволення.
Документи командиром або начальником військової частини розглядаються протягом 15 днів і відповідь надається у письмовій формі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виплати родинам зниклих безвісти військовослужбовців.