Плакав навіть священник: на Тернопільщині попрощалися із досвідченим воїном, який загинув на Донбасі (фото)

Воїн пройшов війну в Афгані, але зустрів свою смерть на Батьківщині

Україна втратила у боях з окупаційною навалою ще одного відважного воїна Збройних сил. На Лановеччині в останню путь провели вбитого росіянами героя Валерія Казмірчука. Сліз під час прощання, на яке прийшли майже усі жителі села, не змогли стримати навіть священнослужителі.

Про це у середу, 19 квітня, повідомили на сторінці Лановецької міської ради у Facebook, зазначивши, що звістка про смерть героя прийшла у дні, коли спільнота сповнена радості через свято Воскресіння Христового.

Прощаючись із воїном, місцевий священник із сльозами на очах сказав, що саме завдяки таким бійцям, наша держава дотепер жива.

"У Великодні дні двері царства Божого відкриті, тож молимось, щоб наш Герой вознісся туди, де праведні спочивають. Адже саме завдяки таким воїнам та Господній милості наша країна ще жива", — зазначив він.

На Лановеччині прощались із загиблим Героєм Валерієм Казмірчуком

Полеглий військовослужбовець ЗСУ — уродженець села Юськівці. Чоловік пройшов пекло афганської війни, тож, коли окупаційна армія росії зухвало вторглася на українські території, не зміг стояти осторонь і пішов боронити Батьківщину від ворога.

"Телеграф" висловлює щирі співчуття близьким загиблого героя. Вічна пам'ять та слава!

Нагадаємо, що під Бахмутом загинув молодий педагог Євген Кулєпов з Енергодара.