Вручення повісток студентам: українцям пояснили, що після цього потрібно робити

Студентів можуть викликати для перевірки даних

В Україні чоловікам призовного віку продовжують роздавати повістки. Отримати їх можуть і студенти вищих навчальних закладів, які мають право на відстрочку і не можуть бути мобілізовані. Експерти розповіли, що у такому разі необхідно робити.

Юрист ЮФ GRACERS Сергій Савинський зазначає: якщо студент отримав повістку про перевірку даних, то зобов’язаний з’явитися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомляє видання "Фокус".

"Що стосується військово-лікарської комісії, щойно особа покаже, що має право на відстрочку, з практики в 49 випадках з 50 студентів на таку комісію не відправляють", — сказав юрист.

У більшості випадків студентів не надсилають на проходження медкомісії, а обмежуються уточненням даних. Але юристи наполегливо рекомендують не ігнорувати повістку і прийти до ТЦК. З собою при цьому потрібно взяти такі документи:

паспорт;

військовий квиток;

студентський квиток;

довідка про зарахування до студентів денної форми навчання.

Керуючий партнер адвокатського об’єднання "Чудовський та партнери" Ігор Чудовський пояснив, що у разі, якщо співробітники ТЦК та СП не визнають надані документи достатнім доводом для надання відстрочки, потрібно буде оскаржити наказ про мобілізацію в судовому порядку.

Сергій Савинський також додав, що повістку студенту можуть вручити не за місцем проживання та навчання, а коли він буде у поїздці, наприклад. У такому разі необхідно на місці пояснити співробітникам ТЦК та СП про навчання та показати проїзний квиток.

"При короткостроковій поїздці ставати на облік у місці перебування нема потреби. Потрібно бути зваженими, мати документи при собі. Якщо наполягають, щоб прибув до військкомату, треба прийти туди й показати свої документи. Але зазвичай усе закінчується на етапі спілкування – людина пояснює, що прибула тимчасово, наприклад, на лікування, показує документи, і питань не виникає", — каже Савинський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що повістки в Україні віднедавна можуть вручати чоловікам незалежно від місця прописки. Адвокат Вікторія Кравченко вказала на головну проблему.