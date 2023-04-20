Повернення доплат військовим у 30 тисяч: Зеленському подали нову петицію

З'явилась нова петиція за ініціативи Олексія Гончаренка

Питання поновлення доплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень "зависло" у Верховній Раді, оскільки 11 квітня було внесено законопроект, який заблокував повернення фінансових нарахувань. Щоб розблокувати закон №8312, який гарантує виплати захисникам, на сайті представництва президента було зареєстровано петицію зі зверненням до парламенту з приводу повернення доплат військовим, поліцейським і співробітникам ДСНС.

Як йдеться на сайті електронних петицій, ініціатором став народний депутат Олексій Гончаренко.

Нардеп закликає до скликання позачергового засідання Верховної Ради, щоб розблокувати ухвалений законопроект, який передбачає повернення доплат військовослужбовцям за рахунок обмеження зарплат у чиновників і держслужбовців.

Автор петиції нагадав, що нардеп від "Голосу" Володимир Цабаль 11 квітня подав постанову, яка блокує підписання законопроєкту №8312 головою Ради та президентом.

Як наголосив депутат, у країні, де чотирнадцять місяців йде повномасштабна війна, головним пріоритетом мають бути військові — вони є гарантом свободи та незалежності. Пропозиція Гончаренко була зареєстрована 17 квітня і набрала за цей час більше 7000 голосів з 25 тисяч необхідних.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про виплати українським військовим на ротації.