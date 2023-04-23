Війська рф не в змозі оточити Бахмут, а ЗСУ намагалися атакувати під Кремінною: свіжі карти боїв

Ворогу не вдається оточити Бахмут і повністю закріпитись у місті

Станом на ранок 23 квітня російські війська продовжують тиснути на Донбасі, зокрема у районі Бахмута та Мар’їнки. На півдні України окупанти також не припиняють обстрілювати позиції ЗСУ та мирні міста.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Також зазначено, що ЗСУ провели кілька атак у районі Кремінної, що на Луганщині. Усього минулої доби відбито 58 атак противника, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Бої на Донбасі та в Луганській області

Ворог продовжує спроби наступу в районі Бахмута, зокрема він просунувся до траси на північний захід від Хромового, що на захід від самого Бахмута. Проте про оточення міста поки не йдеться. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти також вели наступальні дії в районі населених пунктів Григорівка (9 км на північний захід від Бахмута) та Іванівське (6 км на захід від Бахмута), але безуспішно.

Бої за Бахмут продовжуються

Також бої велися на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На Авдіївському напрямі росіяни намагалися штурмувати позиції ЗСУ у районах Новокалинового, але безуспішно. Крім цього ЗСУ відбили кілька атак окупантів у районі Мар’їнки.

Ситуація на Луганщині також залишається напруженою. Російські війська минулої доби кілька разів намагалися атакувати вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна. Сили оборони України відбили ці атаки в районі Лимана Першого (12 км на північний схід від Куп’янська) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної). Також повідомляється, що ворог міг атакувати населений пункт Терни, що за 16 км від Кремінної та Невське, що за 19 км на північний захід від Кремінної. Крім того, противник намагався просунутися поблизу Кузимівки (13 км на північний захід від Сватового) та Білогорівки. ЗСУ також намагалися атакувати позиції окупантів під Кремінною.

Ситуація на сході України загалом

Бої у Донецькій області

Ситуація на півдні України

У Запорізькій та Херсонській областях ворог продовжує оборонятися, регулярно обстрілюючи мирні населені пункти. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби ворог обстріляв понад 30 населених пунктів.

У свою чергу ISW стверджує, що російські війська незначно просувалися на південь від Мирного (12 км на південний захід від Гуляйполя).

Ситуація у Херсонській області

Карта боїв у Запорізькій області

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що американський генерал озвучив сценарій контрнаступу ЗСУ. Бен Ходжес вважає, що все почнеться вже за кілька тижнів і головним завданням ЗСУ буде ізоляція окупованого Криму.