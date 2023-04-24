Виплати військовим медикам: скільки дають грошей і хто може отримати

Державою передбачено винагороду бойовим медикам

Українським військовим передбачені три доплати у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень. Сума виплат військовослужбовцям залежить від багатьох чинників, яких вимагає службовий обов'язок. Однак не всім військовим медикам державою гарантовано додаткові фінансові виплати.

Як повідомляє видання Міноборони України АrmyInform, бойові медики, які виконують бойові завдання і лікують щодня військових, під час перебування на передовій — отримуватимуть додаткові фінансові виплати у розмірі 30 тисяч гривень.

Решті військових медиків, які працюють в клінічних центрах в тилу — додаткова виплата не здійснюватиметься.

"Виплата додаткової винагороди у розмірі 30 000 гривень буде здійснюватися військовослужбовцям у разі виконання ними бойових спеціальних завдань згідно з бойовими наказами, а військовий госпіталь включений до складу діючих угруповань військ Сил оборони держави", — йдеться у поясненні видання на запит військового медика з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (м. Харків).

При цьому винагорода нараховується в розрахунку на місяць пропорційного часу виконання спеціальних завдань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про види грошового забезпечення військових, які гарантує держава. Практично за всіма військовими зберігаються виплати, але є винятки.