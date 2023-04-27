Виплати після демобілізації: на які гроші можуть розраховувати українські військовослужбовці

Є ряд виплат, на які можуть розраховувати військові ЗСУ після демобілізації

Після звільнення зі служби військовослужбовці ЗСУ, окрім грошових виплат, мають право на отримання соціальних гарантій, місячного фінансового забезпечення, компенсації та пільг.

Як повідомляє сайт Pro Гроші, існує п'ять фінансових нарахувань військовим після демобілізації.

Такими є:

компенсація за неотримане речове майно;

одноразова грошова допомога;

відшкодування за невикористану відпустку;

кошти для оздоровлення;

матеріальна підтримка для вирішення соціально-побутових питань.

Компенсація за неотримане речове майно

Згідно з законом №15 "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", щоб військовому отримати компенсацію вартості за майно, йому потрібно звернутись до речової служби частини і отримати довідку. На підставі цієї довідки і відповідно написаним рапортом командиру про відшкодування вказаної суми, військовому нараховуються кошти.

Одноразова грошова допомога

Під час демобілізації військові можуть отримати 50% місячної зарплати за кожен рік служби у випадку звільнення за станом здоров'я. Також якщо вислуга не менше як 10 календарних років, військові можуть отримати гроші у разі скорочення штату, за віком чи завершення строку контракту.

Відшкодування за невикористану відпустку

Ця компенсація нараховується всім військовим, не зважаючи на підстави звільнення. Розмір виплати залежить від всіх невикористаних днів щорічної та додаткової відпусток.

Грошова допомога для оздоровлення

Військовим, які були звільнені з служби і мали право на грошову допомогу для оздоровлення, але так і не отримали її протягом року, нарахування їм здійснюватиметься на підставі наказу командира частини. Розмір грошової допомоги для оздоровлення визначається виходячи з посадового окладу, виплат за званням і надбавки за вислугу років.

Матеріальна підтримка для вирішення соціально-побутових питань

Для бійців ЗСУ та деяким іншим особам є можливість нарахування одноразової виплати для вирішення соціально-побутових питань. Сума не може бути вищою за місячну зарплату військового, в яку входять всі види грошового забезпечення, окрім винагород.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про грошову допомогу військовим для вирішення побутових проблем.