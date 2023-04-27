Як правильно мають вручати повістки: адвокат пояснив, що роблять не так

Адвокат розповів, який шлях проходить повістка до вручення її військовозобов’язаному

У період воєнного стану та загальної мобілізації чоловіки в Україні отримують повістки й нерідко це відбувається у громадських місцях. Проте мало хто знає про етапи вручення повістки в Україні під час мобілізації, які насправді мають бути.

Докладно про це розповів своєму YouTube-каналі Адвокат Роман Сімутін. Він пояснив українцям, який шлях повістка повинна проходити від ТЦК та СП до вручення військовозобов’язаному та про те, як це зараз діє у країні.

Етапи вручення повісток:

видається та підписується розпорядження начальника ТЦК та СП із зазначеним переліком осіб, яких викликають, наприклад, для оновлення даних;

далі повістка виписується на певну особу із зазначенням номера цього розпорядження, після чого вона має бути підписана начальником, який друкує її;

формується та підписується розпорядження начальника ТЦК на уповноважених представників ТЦК, які мають право вручити повістку;

повістку вручають особисто в руки та під підпис певній особі.

"Які ж етапи в реальності? Перше – наштампували незаповнених повісток з підписом та печаткою начальника ТЦК. Друге – видали на руки всім, кому можна та відправили у рейд. Третє – піймали людину, "видрали" документи, заповнили повістку "на коліні" та дали 48 годин для прибуття до ТЦК. Або четверте – завезли до ТЦК", — сказав Сімутін.

Водночас адвокат наголосив, що через порушення процедури вручення повісток відмова чоловіків від їх отримання не вважатиметься як ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що речник ОК "Південь"Владислав Назаров пояснив, що загрожує чоловікам за ігнорування повістки та неявку до військкомату.