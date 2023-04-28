"Є родини загиблих українських захисників, де вдови залишились самі з 8-9 дітьми", — волонтерка Ярова

Голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова провела в Дніпрі зустріч з громадськістю

У Дніпрі відбулась зустріч відомої волонтерки, голови ГО "Мрія дітей України" Дани Ярової з громадськістю.

В рамках дискусії обговорили виклики повоєнного суспільства, забезпечення армії, необхідність опіки над дітьми загиблих воїнів та роль місцевого самоврядування.

"Найвразливіша категорія в цій війні – це діти, позбавленні батьківського піклування. Коли ми в ГО "Мрія дітей України" запустили анкетування і почали збирати дані, виявилося, що є родини, де вдови залишились з 8-9 дітьми. Ми зараз повинні вкладати в цих дітей свої сили, свій час, матеріальні та моральні зусилля, стабілізувати психологічно. Адже згідно з нашим анкетуванням, 30% родин потребують психологічної допомоги, а ще більша кількість поки не усвідомлює цієї необхідності", — зазначила Ярова.

Дана Ярова

Також волонтерка додала, що громадськість та місцева громада повинні консолідувати зусилля і спільно допомагати дітям українських героїв, запроваджувати муніципальні стипендії, бути на близькому контакті із кожною сім’єю.

"Війна лишає по собі смерть та зруйновані долі. Серед жертв російського вторгнення — діти, позбавленні батьківського піклування, матері, що залишились вдовами, наодинці зі своїми проблемами та часто без даху над головою. Допомогти їм, підтримати такі родини — наш обов'язок суспільства", — підсумувала Ярова.