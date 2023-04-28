20 тисяч гривень героям: кому з українських військових належать виплати за ордени

Гроші передбачені для трьох категорій військовослужбовців

Військові, які мають особливі заслуги перед Україною, можуть одержати грошову виплату від держави.

Як повідомляє видання Аrmy Inform, грошова допомога залежатиме від виду ордена, яким було нагороджено військового.

З початку січня 2023 набрав чинності закон "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян", згідно з яким нараховується виплата бійцям, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка", лицарям ордена "Богдана Хмельницького" та кавалерам ордена "За мужність".

Особам, які нагороджені званням Герой України з врученням ордена "Золота Зірка", виплата грошової допомоги здійснюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року — 20 100 гривень.

Військовим, які мають орден "Богдана Хмельницького" трьох ступенів, розмір виплати залежить від двох мінімальних заробітних плат — 13 400 гривень.

А кавалери ордена "За мужність" трьох ступенів, можуть розраховувати на грошову допомогу у розмірі однієї мінімальної заробітної плати — 6 700 гривень.

"Окрім того, встановлюється щомісячна виплата грошової допомоги в розмірах від трьох до однієї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної заробітної плати членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка", лицарів ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери)" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про додаткові виплати військовим, які розміновують Україну. Деякі сапери мають право на винагороду в розмірі 30 тисяч гривень.