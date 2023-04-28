Перемога буде цього року чи наступного: командир спецпідрозділу ЗСУ назвав дату, до якої все вирішиться

Про остаточну перемогу ЗСУ говорити ще зарано

Питання перемоги України над росією та закінчення війни хвилює багатьох. За словами глави української розвідки Кирила Буданова, війна може закінчитися до кінця 2024 року, після чого розпочнеться розбудова нашої країни.

Командир групи спецпідрозділу ЗСУ "Ахілл", яке воює на передовій, Андрій Задорожний вважає, що українці мають вірити словам головного розвідника країни. В інтерв’ю програмі "В гостях у Гордона" він розповів, що у Буданова є справжня інформація, карти та схеми, а не просто домисли та власна думка, яка ні чим не підкріплена.

Також Задорожний висловив і власну думку щодо цього, назвавши приблизні числа, в які ситуація на фронті стане більш-менш зрозумілою.

"У мене є відчуття, що числа до 10-15 червня все вирішиться. У ці числа можна буде сказати, чи відсвяткуємо ми перемогу до Нового року, чи ця перемога буде до наступного Нового року. Вже точно буде зрозумілим напрямок", — сказав Андрій Задорожний.

Він також додав, що після цього війна йтиме по низхідній. Крім того, зміниться і сама війна, вона стане іншою, за словами командира групи спецпідрозділу ЗСУ "Ахілл".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що для звільнення Криму ЗСУ мають бити по трьох точках. Екс-глава Служби зовнішньої розвідки України назвав їх і зазначив, що окупанти на півострові дуже бояться контрнаступу ЗСУ, але фортифікаційні споруди їх не врятують.