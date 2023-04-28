У Миколаєві пролунав вибух, гранату кинули в авто: відео та подробиці

В результаті вибуху постраждали дві особи

Увечері 28 квітня у Миколаєві пролунав вибух. Пізніше з’ясувалося, що це не приліт — чоловік кинув гранату в центрі міста, відомо про двох загиблих.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. На місці події кілька машин поліції та швидкої допомоги.

Вибух пролунав на Центральному проспекті та перетині з вулицею 8-го березня о 20:15 сьогодні, 28 квітня. Тривогу у місті оголошено не було, оскільки попадань ворожих снарядів зафіксовано не було. Згодом з'ясувалося, що це був вибух від гранати. Невідомий чоловік, за деякими даними у військовій піксельній формі, кинув гранату в автомобіль.

На місце прибули кілька автомобілів поліції та щонайменше дві машини швидкої допомоги. Внаслідок вибуху постраждала жінка-перехожа, її з осколковими пораненнями відвезли до лікарні. Також повідомляється, що постраждав зловмисник, його також забрала швидка. Влада міста поки ніяк не прокоментувала інцидент. На місці працює слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції, для керівництва на місце прибув заступник начальника Миколаївського районного управління поліції підполковник Василь Федір.

За словами очевидців, авто "Жигулі" було припарковано на узбіччі. Чоловік лагодив автівку, а жінка стояла поруч. До них підійшов невідомий у камуфляжному одязі і попросив дати грошей. Йому відмовили, після чого той дістав з кишені гранату, висмикнув кільце і кинув в жінку, що стояла поряд з автомобілем.

Крім людей, постраждав і один автомобіль — це не ті "Жигулі", до яких підійшов зловмисник, а SsangYong Rexton, що стояв поруч. Внаслідок вибуху автомобіль отримав осколкові пошкодження, внаслідок яких розбито заднє скло та дзеркала.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч проти 27 квітня росіяни вдарили по Миколаєву ракетами "Калібр". Внаслідок обстрілу зруйновано багатоповерховий житловий будинок та будинки в приватному секторі. Загинула одна людина, а поранення отримали понад 20 мешканців міста.