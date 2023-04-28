Новий ракетний удар по Україні: Арахамія розкрив важливий нюанс

Росіяни хотіли випробувати нові системи ППО в Україні

Нічна ракетна атака по Україні була здійснена ракетами, які модифікували росіяни. Таким чином вони перевіряли, чи зможуть нові системи ППО розпізнати ракети.

Про це в ефірі телемарафону розповів нардеп від "Слуги народу" та член парламентського комітету з оборони та розвідки Давид Арахамія. За його словами, модифіковані ракети були запущені для того, щоб перевірити системи ППО Patriot, які нещодавно прибули до України.

До того ж, невідомо, чи "Патріоти" використовувалися в момент ракетної атаки на Україну. Напередодні речник Повітряних сил повідомив, що другий дивізіон цих ЗРК вже у роботі. Однак він зазначив, що про використання деяких систем спеціально не говорять публічно, щоби ворог не міг скористатися цим.

Нагадаємо, що в ніч проти 28 квітня росіяни атакували Дніпро та Умань. Внаслідок ракетного удару по Умані зруйновано житлову 9-поверхівку, загинули 23 особи, з них 4 дитини. До зруйнованого будинку люди починають приносити квіти та дитячі іграшки. У Дніпрі ракета влучила в приватний будинок, де на той момент перебували п’ятеро людей. Загинула 31-річна жінка та її 2-річна донька. Чоловік вижив, а ще двоє членів родини потрапили з тяжкими травмами у реанімацію.

Також "Телеграф" повідомляв, що на Київщині постраждала багатоповерхівка внаслідок обстрілу. На неї впав уламок ракети, але постраждалих чи загиблих немає. Загалом над столицею було збито 11 ракет та двох безпілотників.