Військовослужбовцям ДПСУ підняли виплати: яка тепер "мінімалка" у прикордонників

Українським прикордонникам держава збільшить суму місячної зарплати

Українським військовим, які зазвичай несуть службу на кордоні, у певних випадках можуть виплачувати премію у 30 тисяч гривень, при цьому держава вирішила збільшити зарплату бійцям ДПСУ.

Як повідомляє сайт Державної прикордонної служби України, місячне забезпечення військовослужбовців зросло від 30% до 55% і тепер його мінімальний рівень становить 20 100 гривень.

Другої половини лютого майже весь особовий склад прикордонного відомства вже отримав підвищене грошове забезпечення.

Водночас з початку лютого змінено порядок та умови виплати на період дії воєнного стану додаткової винагороди у розмірі 100 тисяч гривень.

Згідно з новими умовами, виплатиа у 100 тис. гривень на місяць будуть збережені лише військовослужбовцям, які воюють з противником на передовій. Теж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти – виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються.

"Нові правила торкнуться виключно військовослужбовців, які не виконують бойові (спеціальні) завдання у складі діючих угрупувань військ Сил оборони держави, перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків, курсантів вищих військових навчальних закладах та військовослужбовців, які проходять службу у вищих військових навчальних закладах", — йдеться у повідомленні.

Нардепи прийняли рішення забрати у військових виплати, але з часом ухвалили законопроект №8312 і повернули гроші "на папері". Однак у бюджеті країни цих грошей нема і наступного дня була внесена постанова №8312-П, яка знищила можливість доплати військовим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, куди звертатись по допомогу у разі невиплат військовому. В основному, проблеми з ненарахуванням пов'язані з технічними помилками.