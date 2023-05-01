Мобілізація в Україні: чи вважається дійсною повістка, яку підписав родич призовника

Наразі повістку можуть вручити незалежно від реєстрації військовозобов'язаного

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, у зв’язку з якими військовозобов’язані чоловіки можуть отримати повістки із призовом на військову службу.

"Телеграф" вирішив розібратися, чи вважатиметься законним і врученим документ, який був підписаний родичем військовозобов'язаної особи.

Як у ефірі "7 телеканал Одеса" розповів юрист Максим Шинжирбаєв, згідно з чинним законодавством України, повістка вважається належно врученою виключно в тому разі, якщо документ був заповнений заздалегідь і в нього були внесені всі дані особи, яка викликається. Ба більше, повістка повинна бути підписана особисто військовозобов'язаним.

Крім того, за словами юриста, документ вважається законно врученим, якщо її отримав хтось із родичів, якому виповнилося 18 років і який проживає разом із військовозобов'язаним. Тобто, як приклад, її можуть вручити батькам чоловіка, який підлягає строковій військовій службі.

Водночас, за умови, що військовозобов'язаний проживає окремо від батьків, однак прописаний у їхньому помешканні, вручення повістки через родича вважатиметься незаконним.

"Лише, якщо достеменно відомо, що особа там мешкає постійно", – пояснив адвокат.

Крім того, фахівець додав, що неналежно врученою буде вважатися повістка, що була відправлена поштою, через вайбер або інші соцмережі.

У разі відмови від вручення правильно оформленої повістки особі загрожує кримінальна відповідальність.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що робити військовозобов'язаному, який отримав повістку, і що потрібно взяти із собою під час першого візиту до військкомату.