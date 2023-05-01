"Великий пшик росіян": блогер показав, як окупанти "просунулися" за квітень в Україні (відео)

Російська армія втрачає землі на фронті

Успіхи росіян на фронті не такі яскраві, як розповідають пропагандисти. Згідно з даними карти DeepState, за квітень російська армія лише трохи просунулась на фронті, а в деяких місцях взагалі втратили території.

Аналізом ситуації на фронті поділився в особистому Telegram-каналі бізнесмен та блогер Роман Шрайк. Він опублікував два невеликі відео, на яких показані "успіхи" росіян на фронті.

Так, з 1 квітня по 1 травня росіяни несуттєво просунулися по всій лінії фронту, а в Донецькій області взагалі ЗСУ відсунули позиції ворога, звільнивши невелику ділянку землі. Зазначимо, що в США продовжують побоюватися нового наступу росії в Україні, як тільки покращає погода.

Також Роман Шрайк опублікував друге відео з "успіхами" окупантів із січня 2023 року по квітень 2023 року. Він зазначив, що "повзки" у квітні зупиняються і фронт практично завмирає, хоча до цього російська армія активно просувалася вперед.

"Просування у рашистів, звісно, є. Насамперед біля Бахмута. Але якщо порівняти замах, вкладені ресурси та підсумок — виходить не великий наступ, а великий пшик", — резюмував Роман Шрайк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що закордонні експерти не бачать готовності росії до контрнастулення ЗСУ, незважаючи на викопані окопи та "зуби дракона" по всій лінії фронту. В середині російського військового керівництва розбрат, суперництво та роз’єднаність, які тільки зростають.