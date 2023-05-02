Снаряд влучив прямо в укриття: під Бахмутом загинули двоє друзів-добровольців із Канади (фото)

Воїни були близькими друзями

У кривавому протистоянні за "найгарячіше" місто Бахмут (Донецька область), де ведуться бої з окупантами, гинуть не лише уродженці України, які стали на захист Батьківщини, а й іноземні добровольці. Цього разу Збройні сили втратили двох канадців, які служили в Інтернаціональному легіоні.

Сумною звісткою про трагічну загибель захисників України повідомив канадський суспільний мовник CBC News.

"27-річний мешканець Калгарі Кайл Портер та 21-річний Кол Зеленко з міста Сейнт-Кетрінс служили в українському Інтернаціональному легіоні", — йдеться у матеріалі.

Наразі відомо, що увечері, 26 квітня, коли іноземці спільно з групою українських військовослужбовців взяли участь в одній з операцій задля утримання ключового маршруту постачання воєнної допомоги і продовольства до Бахмуту, окупанти "накрили" їх з артилерії.

У той день канадці Портер і Зеленко, а також ще не менше трьох українських захисників, які сховалися в укритті, загинули, адже бункер не витримав прицільного влучання ворожого снаряду.

Як розповів командир трагічно загиблих воїнів, до повномасштабного вторгнення росії в Україну, канадці служили у Збройних силах рідної країни, однак обидва пішли у відставку перед тим, як доєднатися до українського Інтернаціонального легіону. Чоловіки були близькими друзями.

Також зазначається, що тіло Зеленко вже вдалося знайти. Його доставили для поховання у Харків. Водночас тіло Портера шукають дотепер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у боях за Бахмут загинуло ще п`ятеро добровольців із Грузії. Воїни захищали Україну від російської окупаційної навали з початку повномасштабного вторгнення.