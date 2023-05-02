Майже 3 тисячі доларів — меценат "Спіймай баригу" почав платити першим учасникам

Вже дев’ятеро учасників акції отримали гроші за відео

"Спіймай баригу" гучно стартувала першого травня. А сьогодні організатори вже заявляють про початок грошових виплат.

Поки мова про так звану "попередню" акцію – ексклюзивну передакційну пропозицію, яку організатори озвучували раніше. Тоді вони обіцяли гроші за звичайний ролик – учасник мав зняти відео з "закладчиком" та передати організаторам "Спіймай баригу".

Результати цього конкурсу вже готові. А кошти — вже виплачені. Дев’ятеро учасників, які першими надіслали свої відео, вже з грошима.

Виплати вони отримали переказом на картки, в гривнях. По п’ятсот доларів отримали п’ятеро людей, які впоралися із завданням повністю. Ще чотирьом виплатили так звані втішні призи – по сто доларів за майже вдалу спробу.

Такі мініпроєкти в рамках акції "Спіймай баригу" будуть і далі – заявляють організатори. І обіцяють платити так само швидко і чесно. Кажуть, що головна мета нині – залучити якомога більше людей до "полювання" на торгівців забороненими препаратами та боротьбу з розповсюдженням наркотиків.

Великий старт основної акції вже прогримів в трьох містах – Києві, Харкові та Одесі. Там організатори чекають на інформацію про торгівців, дрібних розповсюджувачів і нарколабораторії і вже готові платити за реальні результати. На черзі – решта міст України. При цьому про нарколабораторії в можна повідомляти вже, в будь-якому місті.

Головний меценат проекту, Єгор Левченко напередодні розкрив свою особистість і повідомив про умови та подробиці основної акції. Що слід зробити, щоби отримувати гроші за викриття наркоторговців та які він пропонує розцінки, меценат розказав в інтерв’ю.

Наразі акція набирає обертів. Дізнатися план дій для участі можна на сайті. Там організатори виклали "дорожню карту" для тих, хто бажає долучитися, і закликають не залишатися байдужими та допомогти в боротьбі проти наркоторгівлі.