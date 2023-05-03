Виплати військовим на оздоровлення: чи можна отримати гроші без відпустки

Українські військові мають право на виплату на лікування без вибуття у відпустку

Держава передбачає виплати українським військовим, які зазнали поранень і перебувають на лікарняному, однак вони можуть отримати нарахування на оздоровлення не беручи у\ відпустку.

Як пояснив заступник начальника управління соціальної підтримки — начальника відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковник Олег Рогаль виданню Армія Inform, розмір грошової допомоги визначається за чотирма факторами військової служби.

Сума виплати залежить від:

Посадового окладу;

окладу за військовим званням;

надбавки за вислугу років;

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.

Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні, та тим, які на день підписання наказу про надання допомоги для оздоровлення звільнені від посад, усунені чи відсторонені від виконання службових обов’язків або відсторонені від виконання повноважень на посаді, до місячного грошового забезпечення включаються: посадовий оклад за відповідним тарифним розрядом, оклад за військовим званням і щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород). Останній вид фінансового забезпечення надається з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення, які отримували військовослужбовці за останніми займаними посадами.

Водночас, бійці не мають право на грошову допомогу у разі звільнення з військової служби з наданням під час звільнення щорічної основної чи додаткової відпустки, яка закінчується наступного календарного року.

За словами Олега Рогаля, порядок і умови виплати для оздоровлення в цьому році не змінились. До того ж, не обов'язково перебувати у відпустці, щоб отримати грошову допомогу.

"Грошова допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям у разі вибуття їх у щорічну основну відпустку повної тривалості або у другу частину щорічної основної відпустки (у тому числі в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулі роки), або без вибуття у відпустку (за їхнім рапортом протягом поточного року) на підставі наказу командира військової частини." — пояснив полковник ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про повернення з 10 квітня доплат військовим у 30 тисяч гривень. Однак у бюджеті цих коштів немає і наступного дня було внесено законопроект, який фактично блокує рішення про повернення додаткових виплат.