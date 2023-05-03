Країну буде не впізнати: Гудименко розповів, що стане з Україною після Перемоги

Міста доведеться адаптувати під нові потреби українців

Україна після Перемоги у війні з росією неминуче зміниться, при цьому зміниться настільки, що люди, які знали країну до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, просто не впізнають її.

Таку думку висловив український політичний діяч, ведучий, публіцист та блогер Юрій Гудименко у рамках програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Гудименко звернув увагу на те, що вже багато українців постраждали в ході бойових дій, багато хто з них отримав інвалідність, потребує реабілітації, а деяким вона буде потрібна протягом усього життя. Однак при цьому в Україні немає умов для осіб з інвалідністю — якщо у великих містах можна знайти транспорт і магазини, пристосовані для них, то в багатьох невеликих населених пунктах їм важко навіть просто вийти з дому.

Він порівняв ситуацію зі США, де про ветеранів піклуються, мають для них спеціальні програми допомоги, надають їм психологічну та фінансову підтримку, — і роблять це постійно, а не лише перед знаковими датами, як тривалий час було в Україні.

Проте, переконаний Гудименко, після Перемоги у війні з росією ситуація в Україні стане кардинально іншою.

"Країна після нашої Перемоги неминуче зміниться, вона буде зовсім іншою. Вона буде такою, що люди, які заснули 23 лютого 2022 року і прокинуться в цій країні, — вони не впізнають її взагалі. Вона буде зовсім іншою демографічно, соціально, психологічно. Вона залишиться красивою, сильною, але вона зміниться, і ми маємо змінюватися разом з нею", — наголосив Гудименко.

Варто зауважити, що ситуація в Україні поступово вже потроху змінюється, зокрема, як раніше розповідав "Телеграф", з 1 травня 2023 року в Україні можуть виплатити до мільйона гривень компенсації за отримання поранення, каліцтва або іншої шкоди здоров’ю внаслідок російської агресії.