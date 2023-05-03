НАТО, закрий небо! Хвиля мемов про палаючий кремль набирає обертів, а Укрпошта анонсувала нову марку (фото)

Українці продовжують жартувати на тему атаки дронів по кремлю

Після атаки дронів на кремль у ніч на 3 травня українці створили багато мемів та фотожаб на цю тему. А Укрпошта навіть анонсувала запуск нової марки.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповів гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. З його слів, запуск нової марки очікується вже завтра, 4 травня.

Смілянський зазначив, що марки Укрпошти є провісниками добрих подій, так уже склалося історично. Він також опублікував малюнок удару по кремлю, який назвав "робочим ескізом" нової марки. У четвер, 4 травня, в особистому Telegram-каналі Ігоря Смілянського оголосять про запуск нової марки, яка "комусь за поребриком" дуже сподобається.

Також у мережі ніяк не може зупинитися хвиля мемів та жартів на тему атаки дронів по кремлю. Українці висміюють путіна, який дзвонить до НАТО із проханням "закрити небо" над росією. Крім того, Ленін у Мавзолеї, напевно, шкодує про те, що "створив Україну", як раніше заявляв сам владимир путін.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що атака на кремль сталася у ніч проти 3 травня. Два невідомі дрони атакували Сенатський палац у кремлі, після чого сталося загоряння. Момент удару попав на камери. У росії моментально звинуватили в цьому Україну, а депутати Держдуми закликають негайно помститися і завдати ударів у відповідь по Банковій. В Офісі президента спростували цю інформацію: Сергій Нікіфоров нагадав, що Україна захищається, а не нападає, а Михайло Подоляк заявив, що росія готує великий теракт і, таким чином, намагається його виправдати. Пізніше сам Володимир Зеленський також відреагував на атаку по кремлю.

Також у мережі помітили дещо, а вірніше декого дивного на даху Сенатського палацу в момент атаки дронів. Якщо уважно придивитися до відео, можна помітити людей у білому.