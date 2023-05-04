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Доплата 30 тисяч військовим водолазам: від чого вона залежить і хто має право її отримати

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Водолази під час виконання спеціальних завдань Новина оновлена 04 травня 2023, 11:45
Водолази під час виконання спеціальних завдань. Фото Генштаб ЗСУ

Військові, що займаються зануренням та обстеженням гідротехнічних об’єктів торгівельних портів України, отримають за свою роботу виплати

Міноборони України змінило розмір грошового забезпечення військовим ще у лютому, тож за новими правилами тепер водолази з ВМС ЗСУ мають право на додаткові виплат.

Як повідомляє Army Іnform, додаткова виплата нараховуєтеся не більше, як 10% за кожну годину роботи під водою.

Військовослужбовцям, які під час проходження служби допущені та виконують роботи, пов’язані з водолазними спусками, який забезпечує лікувальну декомпресію, залежно від характеру робіт виплачується винагорода за водолазні роботи у відсотках посадового окладу за 13 тарифним розрядом, установленим у постанові №704 "Про грошове забезпечення військових, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

За постановою №704, винагороду виплачують не більше 10 відсотків за кожну годину роботи під водою (з урахуванням збільшення винагороди за роботу в ускладнених умовах).

Водолази мають право на додаткові 30 тисяч гривень у разі, якщо виконують завдання на підставі бойового наказу у місці проведення бойових дій.

"Разом з тим, у разі виконання завдання із підводного занурення та обстеження гідротехнічних об’єктів торгівельних портів України на підставі бойового наказу (розпорядження), пов’язаного із всебічним забезпеченням діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій згідно з бойовими (логістичними) розпорядженнями, виплачується додаткова винагорода у розмірі 30 000 гривень." — пояснює видання Army Іnform.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про повернення з 10 квітня доплат військовим у 30 тисяч гривень. Однак у бюджеті цих коштів немає і наступного дня було внесено законопроект, який фактично блокує рішення про повернення доплат.

Теги:
#Військові #Виплати #Винагорода #МВС #Водолази #ЗСУ