Доплата 30 тисяч військовим водолазам: від чого вона залежить і хто має право її отримати

Військові, що займаються зануренням та обстеженням гідротехнічних об’єктів торгівельних портів України, отримають за свою роботу виплати

Міноборони України змінило розмір грошового забезпечення військовим ще у лютому, тож за новими правилами тепер водолази з ВМС ЗСУ мають право на додаткові виплат.

Як повідомляє Army Іnform, додаткова виплата нараховуєтеся не більше, як 10% за кожну годину роботи під водою.

Військовослужбовцям, які під час проходження служби допущені та виконують роботи, пов’язані з водолазними спусками, який забезпечує лікувальну декомпресію, залежно від характеру робіт виплачується винагорода за водолазні роботи у відсотках посадового окладу за 13 тарифним розрядом, установленим у постанові №704 "Про грошове забезпечення військових, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

За постановою №704, винагороду виплачують не більше 10 відсотків за кожну годину роботи під водою (з урахуванням збільшення винагороди за роботу в ускладнених умовах).

Водолази мають право на додаткові 30 тисяч гривень у разі, якщо виконують завдання на підставі бойового наказу у місці проведення бойових дій.

"Разом з тим, у разі виконання завдання із підводного занурення та обстеження гідротехнічних об’єктів торгівельних портів України на підставі бойового наказу (розпорядження), пов’язаного із всебічним забезпеченням діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій згідно з бойовими (логістичними) розпорядженнями, виплачується додаткова винагорода у розмірі 30 000 гривень." — пояснює видання Army Іnform.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про повернення з 10 квітня доплат військовим у 30 тисяч гривень. Однак у бюджеті цих коштів немає і наступного дня було внесено законопроект, який фактично блокує рішення про повернення доплат.