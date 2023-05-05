"Вірити не хочеться": на фронті загинув колишній чиновник "Нафтогазу" та експерт з енергетики

1 травня воїн повідомляв, що повертається до Донецької області

Повномасштабна війна, розв’язана росіянами, продовжує забирати життя українських захисників. У мережі стала з’являтися інформація про те, що на фронті загинув експерт з енергетики та сержант Збройних Сил України Олексій Хабатюк.

Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook написав про те, що вчора, 4 травня, йому повідомили про цю трагічну подію. Офіційної інформації наразі немає.

"Мені вперше сказали вчора, що Олексій Хабатюк загинув. Я не хотів вірити та більше нікому не говорив. Просто написав йому повідомлення і сподівався, що відповість протягом доби. Як завжди", — зазначив він.

Проте вже сьогодні, 5 травня, Коболєву почали надходити підтвердження про загибель Хабатюка від їхніх спільних знайомих.

"Вірити в це не хочеться. Більше слів підібрати не можу", — додав Андрій Коболєв.

Водночас інформацію про смерть воїна опублікував на своїй сторінці у Facebook заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков.

Експерт з енергетичних питань Андрій Зінченко у своїх соціальних мережах також опублікував пост про смерть Олексія Хабатюка.

Варто додати, що ще буквально у понеділок, 1 травня, Олексій Хабатюк повідомив, що він повертається до Донецької області, опублікувавши при цьому відповідну фотографію.

Олексій Хабатюк був ексзаступником голови департаменту енергоефективності НАК "Нафтогаз України", експертом в енергетичній сфері, а також членом Експертної Ради Всеукраїнського галузевого об’єднання "Федерація роботодавців нафтогазової галузі". У травні 2022 року він приєднався до лав ЗСУ та став на захист своєї Батьківщини.

Сторінка Олексія у Facebook заповнюється постами від його знайомих та близьких, які не можуть повірити у його загибель.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув відомий український радіомовець Дмитро Сірик. Він захищав свою Батьківщину понад рік і неодноразово перебував у гарячих точках.