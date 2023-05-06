Виплати за тимчасове виконання обов'язків: хто з військових не отримає гроші і від чого залежатиме зарплата

Існує три категорії посад, на яких грошове забезпечення не виплачується

Українські військові, які тимчасово виконують обов'язки не за основною посадою, у деяких випадках можуть розраховувати на виплати.

Як розповідає видання АрміяInform, якщо військовослужбовець працює на тимчасовій посаді і в цей період перебуває у відпустці, у відрядженні, на навчанні, на лікуванні або у відпустці для лікування у зв’язку із хворобою, то виплата не зараховується.

У повідомленні додається, що під час перебування військового у вищезазначених періодах, зарплата виплачується за основною посадою.

Водночас, виплата не нараховується бійцям, які обіймають посаду начальника штабу, заступника командира (начальника) військових частин або іншого начальника усіх найменувань.

"Розміри надбавки за вислугу років і щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, на які військовослужбовець має право під час тимчасового виконання обов’язків за посадою, обчислюються з окладів за посадою, що тимчасово виконується." — йдеться у АрміяInform.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про додаткові виплати військовим в розмірі 30, 50 і 100 тисяч гривень. Кожна з цих доплат розрахована на певні категорії військових.