Виїзд за кордон під час війни: названо категорію чоловіків, яка може виїхати з України

Прикордонники розповіли, які документи потрібно підготувати чоловікові

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію, а це означає, що виїзду за кордон для чоловіків, як і раніше, заборонено. Є лише деякі категорії, які можуть законно виїжджати до іншої країни. До них належать і батьки-одиначки. Однак для виїзду необхідно буде підготувати низку документів.

Так, абзацом четвертим ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено таку категорію, як жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років. Вони можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану. Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.

У разі визначальним чинником не батьківство, саме зміст трьох чи більше дітей віком до 18 років. Для того, щоб безперешкодно залишити територію України чоловікові необхідно буде надати на кордоні документи, що підтверджують утримання дітей.

Документом, що підтверджує самостійне виховання дитини можуть бути один із нижче перерахованих:

свідоцтва про народження дітей (трьох і більше);

посвідчення батька багатодітної сім’ї;

рішення суду про позбавлення одного із батьків батьківських прав;

свідоцтво про смерть матері дитини;

рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

рішення суду про оголошення матері померлої.

Зазначається, що чоловікові, який є батьком трьох або більше дітей, дозволено виїжджати з країни без дітей. З собою йому необхідно взяти вказані вище документи чи їх нотаріально завірені копії.

Водночас слід врахувати, що якщо чоловік не проживає однією сім’єю з дітьми, то він повинен надати документи, що підтверджують, що вони перебувають на його утриманні. До таких документів належать :

рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини (дітей)

довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів, розмір сплати таких аліментів тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прикордонники розповіли, як виїхати за кордон волонтерам та водіям і як отримати на це дозвіл.