Мріяв стати режисером та знімати фільми: під Бахмутом загинув молодий військовий

Хлопцеві був 21 рік

У важких боях під Бахмутом Україна продовжує втрачати своїх найкращих захисників. Стало відомо, що борючись за свободу своєї країни на фронті загинув 21-річний Данило Денисевич із позивним "Дозор".

Хлопець став на захист України разом зі своїм батьком ще за день до повномасштабного російського вторгнення, розуміючи ту страшну ситуацію, яка загрожує його рідній країні. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Спочатку Данило разом із батьком були у Голосіївській територіальній обороні, а згодом воїни вирушили захищати Україну на схід. У травні стало відомо, що Денисевич загинув у боях із російськими окупантами.

За словами журналіста, хлопець навчався на режисера та мріяв знімати кінофільми. Ще юнаком, 5 років тому, створив дуже глибокий філософський короткометражний фільм "Народження".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під Бахмутом загинули двоє іноземних добровольців — 27-річний житель Калгарі Кайл Портер і 21-річний Кол Зеленко з міста Сейнт-Кетрінс. Ворожий снаряд потрапив прямо в укриття, де перебували воїни.