Додаткові виплати деяким українським військовим - скільки дають грошей і від чого залежатиме винагорода

В Україні саперам, льотчикам і військовим ППО нараховуються додаткові виплати, але є одна умова

Для військових державою передбачено три доплати, які залежать від багатьох чинників, що вимагає службовий обов'язок. Сапери, льотчики та бійці протиповітряних сил теж мають право на додаткові фінансові виплати.

Як повідомляє видання Міноборони України АrmyInform, вищезазначені категорії військових, окрім місячного грошового забезпечення, отримуватимуть додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень, якщо бійці перебувають в зоні бойових дій і активно приймають участь в них.

Льотчики отримуватимуть виплату за таку роботу:

зі здійснення польотів у районах ведення воєнних (бойових) дій, ведення повітряного бою;

з виводу повітряних суден з-під удару противника з виконанням зльоту — незалежно від районів виконання завдань;

Водночас, військовослужбовцям протиповітряних сил будуть надходити бойові:

з виявлення повітряних цілей противника у районах ведення воєнних (бойових) дій;

з вогневого ураження повітряних цілей противника — незалежно від районів виконання завдань;

А сапери матимуть право на додаткову винагороду:

з виконання бойових (спеціальних) завдань на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно;

на території противника (в тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ, тимчасово окупованих (захоплених) противником територіях).

При цьому, військові отримуватимуть додаткову виплату в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання спеціальних (службових) завдань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про різні фінансові виплати військовим, які гарантує держава. Фінансове забезпечення залежатиме від багатьох чинників військового обов'язку.