Щаслива випадковість: мобільний телефон врятував життя воїну ЗСУ, зупинивши кулю (відео)

Хлопець дивом уникнув смерті

Українські воїни під час боротьби з російськими окупантами щодня опиняються на волосині від смерті і нерідко їх рятує справжнє диво. Так сталося й у тій історії. Бійця від кулі врятував мобільний телефон, який був у його кишені.

Так, у ході чергового обстрілу ворожа куля летіла просто до нашого захисника. Це могло призвести до серйозного поранення чи навіть смерті. Але щасливе випадково врятувало йому життя, адже куля застрягла у смартфоні. Вона пройшла в задню панель пристрою та залишилася в ньому.

Побратим дивом вцілілого воїна запитав у нього, де знаходився його телефон у момент влучення кулі, і він відповів, що гаджет був у кишені його куртки на ребрах, під серцем.

"Ти такий щасливий, я тобі говорю!" — Здивовано і водночас радісно сказав автор ролика.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі з’явилося відео, в якому військовий розповів, як його побратиму на фронті врятував мобільний телефон. Під час чергового бою куля потрапила у будову і тим самим уберегла захисникам від страшних наслідків.