Додаткові виплати військовим на відпочинку: на яку суму вони можуть розраховувати

Існує два фактора, через які військовому не мають право відмовити у відпочинку

З травня Верховна Рада прийняла закон №8313, який передбачає надання демобілізованим військовим відпочинок з виплатою двомісячного грошового забезпечення.

Як повідомляє прес-служба Апарату ВР, також за всі невикористані дні щорічного відпочинку у разі призову військових на службу під час мобілізації, на особливий період або за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, буде відбуватись нарахування грошової компенсації.

Згідно з проектом, є ймовірність збільшення відпустки через сімейні обставини з 15 до 30 календарних днів. До того ж, за військовим зберігається нарахування заробітної плати.

Військовим можуть відмовити у наданні будь-якого відпочинку, якщо людина:

залучена до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури;

виконує виробництво товарів оборонного призначення;

виконує мобілізаційне завдання.

У повідомленні додається, що відмовити у відпустці не мають право у зв'язку з вагітністю та пологами або у разі догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про додаткові виплати військовим в розмірі 30, 50 і 100 тисяч гривень. Кожна з цих доплат розрахована на певні категорії військових.